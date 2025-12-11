Cina: Quanzhou ospita il 15esimo Simposio Internazionale di Nanyin (3)

QUANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti si esibiscono durante la cerimonia di apertura del 15esimo Simposio Internazionale di Nanyin a Quanzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 10 dicembre 2025. L’evento è stato inaugurato mercoledì con uno spettacolo specoaòe messo in scena nella città.

L’edizione di quest’anno ha riunito 42 troupe di Nanyin provenienti dalla Cina e dall’estero, con oltre 600 artisti che hanno condiviso il palco per presentare insieme le antiche melodie e le nuove voci di Nanyin. “Nanyin”, noto come il “fossile vivente” della musica tradizionale cinese, significa letteralmente “musica del Sud” ed è una forma tradizionale di opera nel dialetto del Fujian.

