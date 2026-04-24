Cina pubblica linee guida per promuovere risparmio energetico e riduzione emissioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato mercoledì una linea guida che delinea le misure per promuovere gli sforzi del Paese sul fronte del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di carbonio.

Il documento, pubblicato congiuntamente dall’Ufficio generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato, sottolinea la necessità di compiere sforzi coordinati per portare avanti questi due obiettivi, favorendo al tempo stesso un ammodernamento industriale.

Secondo la linea guida, saranno compiuti sforzi per promuovere tecnologie, apparecchiature e prodotti a risparmio energetico, a basse emissioni di carbonio e per una produzione pulita, nonché per sostenere l’applicazione di tecnologie digitali, intelligenti e verdi nell’ammodernamento delle industrie tradizionali.

La Cina lavorerà per raggiungere il picco dei consumi di carbone e petrolio, sviluppare con vigore l’energia non fossile e le nuove forme di accumulo energetico, e accelerare la costruzione di un nuovo sistema elettrico, riporta il documento.

Il testo illustra inoltre piani per promuovere il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in settori quali industria, edilizia, trasporti, infrastrutture digitali e istituzioni pubbliche, rafforzando al contempo la supervisione e la gestione di questi sforzi.

(ITALPRESS).