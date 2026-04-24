MILANO (ITALPRESS) – Tra le tematiche che negli ultimi anni hanno assunto crescente centralità nel dibattito pubblico, la “sicurezza ambientale” rappresenta una delle più significative. Non si riferisce solo all’impatto ambientale ma si concentra sulle capacità delle società contemporanee di preservare le risorse da cui dipendono sviluppo economico, qualità della vita e tenuta dei territori.

Veolia, leader globale dei servizi ambientali, apre un dialogo diretto con cittadini per definire le priorità e garantire accesso ai servizi essenziali. E’ proprio in questa prospettiva che quest’anno, per la prima volta Veolia partecipa al Fuorisalone con Infinity, un’installazione interattiva sulla sicurezza ecologica realizzata dall’artista Marco Nereo Rotelli presso l’Università Statale di Milano, nel Cortile della Farmacia, all’interno della mostra-evento INTERNI Materiae.

L’assetto compositivo di “Infinity” nasce da una collaborazione tra discipline e saperi differenti. Per Rotelli uno dei temi fondanti è infatti la scomposizione della figura tradizionale dell’artista, che abbandona l’egocentrismo per aprirsi a una composizione collettiva di conoscenze. Il progetto coinvolge figure provenienti da ambiti diversi: lo scienziato e Premio Nobel Riccardo Valentini con il fisico Valerio Coppola, il poeta Valerio Magrelli, il compositore Alessio Bertallot e il creativo digitale Luca Andrea Marazzini.

L’opera, ideata sul desiderio di coinvolgimento attivo dei cittadini, invita i visitatori alla costruzione di un racconto di un mondo più sostenibile grazie all’impegno collettivo e alla messa in campo di soluzioni concrete e innovative per affrontare le sfide climatiche. Nello specifico ogni ospite può dialogare tramite l’installazione sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del rapporto tra uomo e tecnologia. Un sistema di intelligenza artificiale generativa interpreta questi input e li traduce in tempo reale in immagini e parole proiettate sugli schermi luminosi dell’installazione e sull’intero cortile che la ospita, dando vita a una composizione visiva in continua evoluzione. L’opera è realizzata insieme al gruppo Domyn, che opera sulla centralità dell’essere umano nello sviluppo della IA.

“Crediamo che la sicurezza ambientale non sia solo una sfida industriale o tecnologica, ma anche un tema centrale che necessita di riflessione ed impegno collettivo. Iniziative come questa ci permettono di avvicinare le persone ai temi della sostenibilità, mostrando come infrastrutture, innovazione e vita quotidiana siano profondamente connesse. Veolia in Italia guida la transizione sostenibile dei territori e delle imprese attraverso il Piano Strategico GreenUp, con obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione, riduzione dell’inquinamento e protezione delle risorse, in un percorso condiviso con cittadini, associazioni e istituzioni, perchè siamo convinti che solo attraverso le sinergie, il dialogo e la consapevolezza possiamo costruire un futuro più sostenibile e accessibile per tutti”, dichiara Emanuela Trentin, CEO di Veolia in Italia.

In questo dialogo tra arte, tecnologia e dimensione umana, Infinity diventa uno spazio di riflessione condivisa: un invito a confrontarsi sul rapporto tra infrastrutture, ambiente e vita quotidiana, e sul ruolo che ciascuno può avere nel costruire un futuro più sostenibile.

In un momento in cui le sfide ambientali di ieri sono diventate le crisi di sicurezza di oggi, Veolia sviluppa soluzioni integrate per la gestione sostenibile di acqua, rifiuti ed energia, per assicurare la continuità operativa, garantire l’accesso alle risorse e rafforzare la competitività.

In Italia Veolia opera da quasi un secolo con 3.300 collaboratori in 150 sedi operative, gestendo ogni anno più di 13.000 edifici e circa 150 siti industriali, contribuendo a risparmiare più di 131.000 tonnellate di CO2 all’anno.

Veolia ritiene fondamentale dare voce alle necessità dei cittadini e lo fa anche attraverso una survey continuativa del “Barometro della Trasformazione Ecologica” condotta da Elabe per il Gruppo; tra i risultati a livello nazionale dell’ultima edizione emerge che il 77% della popolazione si sente direttamente esposto e vulnerabile al cambiamento climatico e che i il 75% degli italiani ritiene che i costi dell’inazione saranno, maggiori rispetto agli investimenti necessari per la trasformazione ecologica. In continuità con quanto emerso, Veolia intende approfondire questo bisogno ed estendere la riflessione ai visitatori della mostra-evento.

– Foto ufficio stampa Veolia –

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