Sardegna–Usa 2026, a New York si chiude la missione istituzionale della Regione

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è chiusa a New York la missione della Regione Sardegna, tra appuntamenti strategici e iniziative che hanno acceso i riflettori sull’Isola, proiettandola al centro della scena internazionale. Sugli iconici maxi ledwall di Times Square scorrono immagini di grande impatto, capaci di amplificare l’identità della Sardegna davanti a un pubblico globale.

L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento nel mercato statunitense e raccontare le molteplici anime del territorio: non solo la dimensione costiera, ma anche quel patrimonio di storia, cultura, artigianato e tradizioni che rende la Sardegna uno scrigno di valenze culturali, come ha sottolineato Franco Cuccureddu, assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione, alla guida di “Sardegna-USA 2026”.

Negli ultimi due anni il turismo proveniente dagli Stati Uniti verso la Sardegna ha mostrato un’accelerazione eclatante, con un tasso di crescita del 80%, che in Gallura ha superato il 93%. Gli Stati Uniti rappresentano oggi il nono mercato turistico per la regione e il primo al di fuori dell’Europa, a conferma del crescente interesse verso la destinazione. Nel corso dell’ultima giornata, l’assessore Cuccureddu ha avuto alcuni importanti incontri con due importanti player: Intesa Sanpaolo e Delta Vacations. Negli uffici di Delta Air Lines, si è tenuto un meeting operativo incentrato sulla definizione di una collaborazione congiunta di marketing per sostenere il lancio della nuova rotta aerea stagionale Olbia-New York.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle strategie di promozione e sulle opportunità di sviluppo dell’offerta turistica. I rappresentanti di Delta hanno espresso un giudizio molto positivo sull’andamento delle prenotazioni, evidenziando risultati incoraggianti fin dalle prime rilevazioni. Il collegamento diretto tra Olbia e New York sarà operativo dal 29 maggio e fino al 26 ottobre con ben quattro voli settimanali, per oltre 20 mila posti a disposizione. Il vettore sarà Delta Airlines, la seconda compagnia aerea più grande al mondo. Parallelamente alla missione istituzionale è stata attivata una campagna di comunicazione dedicata alla Sardegna nell’area metropolitana di New York. I contenuti promozionali, attraverso immagini video dedicate a mare, siti archeologici, borghi ed eventi, sono trasmessi su tre maxi ledwall a Times Square. Nei prossimi giorni la campagna proseguirà con uscite sulla stampa e sul web, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della destinazione presso il pubblico statunitense.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).