Cina: volontari piantano alberi per contrastare la desertificazione (3)

MINQIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra dei volontari mentre annaffiano giovani alberi presso la base forestale ecologica di interesse pubblico di Zhonglin, contea di Minqin, nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, il 20 aprile 2026. Minqin, stretta tra il terzo e il quarto deserto più grandi della Cina, il Badain Jaran e il Tengger, presenta un 94% di superficie coperta da deserto e terreni desertificati. Per questo è una delle principali aree di origine delle tempeste di sabbia del Paese. Di fronte a pressanti sfide di sopravvivenza e al difficile compito del controllo della desertificazione, la contea ha avviato molteplici campagne di piantumazione di alberi dal 2024. Volontari provenienti da tutta la Cina si sono recati alla base forestale per partecipare ad attività di volontariato per la piantumazione. Dall’inizio di quest’anno, la base ha riunito oltre 30.000 volontari nelle distese sabbiose di Minqin. Finora sono stati piantati oltre un milione di alberelli resistenti alla siccità, come il saxaul, a testimonianza di un impegno verde nelle sabbie gialle.

-Foto Xinhua-

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