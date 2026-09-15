Cina: progetto celebra 30 anni di lotta a povertà congiunta Ningxia-Fujian (2)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti assistono a uno spettacolo nel “villaggio del teatro” nella cittadina di Minning, a Yinchuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il primo luglio 2026. Quest’anno ricorre il 30esimo anniversario dell’iniziativa di assistenza in gemellaggio tra la provincia sud-orientale cinese del Fujian e la regione del Ningxia, finalizzata alla lotta mirata alla povertà. A Minning è stato avviato un nuovo progetto di turismo culturale denominato “villaggio del teatro” per commemorare gli ultimi tre decenni di cooperazione tra Fujian e Ningxia. Un totale di 36 spettacoli originali raccontano gli incessanti sforzi compiuti dal Ningxia nella lotta alla povertà con l’aiuto del Fujian negli ultimi 30 anni. Dalla sua inaugurazione, avvenuta a luglio di quest’anno, il progetto ha aiutato 2.500 residenti della zona a trovare lavoro e ad aumentare il proprio reddito.

-Foto Xinhua-

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