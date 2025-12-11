Cina: produzione e vendita auto superano 31 mln unità nei primi 11 mesi del 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria automobilistica cinese ha mantenuto un solido slancio di crescita, poiché sia la produzione sia le vendite di auto hanno entrambe superato i 31 milioni di unità nei primi 11 mesi dell’anno, hanno mostrato giovedì i dati ufficiali.

Nel periodo gennaio-novembre, la produzione di auto in Cina è aumentata dell’11,9% su base annua, superando i 31,23 milioni di unità, mentre le relative vendite hanno raggiunto quasi 31,13 milioni di unità, con un incremento dell’11,4% anno su anno, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Nello stesso periodo, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno raggiunto rispettivamente 14,907 milioni e 14,78 milioni di unità, con un incremento del 31,4% e del 31,2% su base annua, secondo i dati.

(ITALPRESS).