PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese della cultura e del turismo ha mantenuto una crescita stabile durante le vacanze del primo maggio di quest’anno, con un aumento su base annua sia dei viaggi all’interno del Paese sia della spesa complessiva, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Il ministero della Cultura e del Turismo ha annunciato che, nel periodo dal primo al 5 maggio, sono stati effettuati complessivamente 325 milioni di viaggi a livello nazionale, con un aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La spesa per il turismo interno ha raggiunto i 185,49 miliardi di yuan (pari a circa 27,08 miliardi di dollari USA), in crescita del 2,9% su base annua, ha reso noto il ministero, citando i calcoli del proprio centro dati.

(ITALPRESS).