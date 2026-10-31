Cina: Fuzhou tra patrimonio culturale e sviluppo urbano sostenibile (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti fanno un giro in barca per ammirare il paesaggio nel quartiere tradizionale di Shangxiahang a Fuzhou, nella provincia del Fujian, nella Cina sud-orientale, il 23 ottobre 2026. Fuzhou, situata sulla costa del Mar Cinese Orientale e sulle rive del fiume Minjiang, è una rinomata città storica con oltre 2.200 anni di storia. Facendo leva sulle proprie risorse naturali e sul patrimonio culturale, Fuzhou ha coordinato il rinnovamento urbano, la gestione ecologica, la tutela del patrimonio culturale e altri ambiti per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e di alta qualità.

-Foto Xinhua-

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