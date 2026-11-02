SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli addetti lavorano presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni (Shanghai), sede principale della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, il 2 novembre 2026. La nona edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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