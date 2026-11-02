Elezioni in Israele, mercoledì il presidente Herzog avvierà le consultazioni

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente di Israele Isaac Herzog inizierà il ciclo di consultazioni con tutti i partiti eletti in occasione del voto di martedì scorso. Le consultazioni prenderanno avvio mercoledì 4 novembre, alle ore 17:00, procedendo in ordine crescente di seggi, al fine di esaminare le diverse opzioni per la formazione di un governo.

La prima formazione a incontrare il presidente sarà Sionismo Religioso-Zehut di Bezalel Zmotrich, secondo quanto rende noto la presidenza israeliana. Herzog ha stabilito che, a differenza di quanto avvenuto in passato, il ciclo di consultazioni prenderà il via dalle formazioni politiche minori. Tale decisione mira a consentire un esame approfondito di tutte le opzioni disponibili prima di procedere ai colloqui con i gruppi più numerosi, favorendo al contempo un approccio nuovo e creativo.

“L’obiettivo del presidente è ascoltare le posizioni di tutte le fazioni e valutare l’esistenza di ulteriori percorsi o alternative che possano favorire la ricerca di accordi e la formazione di un governo. Ciò riflette la convinzione che, nell’attuale frangente, sia fondamentale esplorare ogni possibilità, ampliare il dialogo e vagliare qualsiasi strada in grado di far avanzare il processo. Il presidente non esclude, qualora si rendesse necessario, lo svolgimento di un ulteriore ciclo di consultazioni”, si legge nella nota.

Come da prassi, Herzog incontrerà i rappresentanti di ciascuna formazione politica per ascoltarne le indicazioni. Al termine delle consultazioni – ed eventuali ulteriori colloqui, se necessari – il presidente annuncerà il nome del deputato della Knesset incaricato di formare il governo. Una volta ricevuto l’incarico, il deputato avrà a disposizione 28 giorni per costituire il nuovo esecutivo. Qualora fosse richiesto più tempo, la legge conferisce al presidente la facoltà di concedere una proroga, per una durata massima di ulteriori 14 giorni. Nella giornata di mercoledì 4 novembre Herzog incontrerà anche i rappresentanti del partito ultraortodosso Shas e di Yisrael Beitenu. Giovedì 5 novembre Herzog incontrerà separatamente i rappresentanti di United Torah Judaism, Otzma Yehudit, I Democratici, Ra’am, Lista comune, Together, Yashar e Likud. Le consultazioni saranno trasmesse in diretta sui canali social ufficiali di Herzog.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).