L’ambasciatore Prunas “Amerigo Vespucci testimonia profondità cooperazione Tunisia-Italia”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “La cooperazione tra l’Italia e la Tunisia è di ampia portata e, nel settore marittimo, è particolarmente interessante vedere l’Amerigo Vespucci arrivare a Tunisi con a bordo 15 cadetti tunisini”. Lo ha dichiarato ad Italpress l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, in occasione della visita nel Paese della nave scuola della Marina Militare italiana. “I 15 cadetti tunisini hanno avuto l’opportunità di partecipare alla traversata e di vivere direttamente un’esperienza di formazione insieme ai loro omologhi italiani”, ha spiegato Prunas, sottolineando il valore formativo dell’esperienza a bordo del veliero. L’ambasciatore ha inoltre richiamato l’attenzione sulle caratteristiche tradizionali del bastimento, che naviga con vele in fibra naturale e cucite ancora a mano, a testimonianza dell’impegno a preservare le tradizioni marittime. “L’Amerigo Vespucci ha anche una missione molto importante per la salvaguardia degli oceani e la tutela ambientale“, ha affermato Prunas, ricordando la partecipazione della nave a diversi programmi internazionali e il suo ruolo di ambasciatrice dell’Unesco per la protezione degli oceani. “C’è anche un importante aspetto di sensibilizzazione e di ricerca per la tutela del nostro ecosistema marino. Ritengo che sia un esempio molto positivo di buona pratica per le future generazioni”, ha concluso l’ambasciatore.

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