Georgia, l’Ambasciatore italiano D’Antuono incontra una giovane delegazione del Giffoni

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Georgia Massimiliano D’Antuono ha ospitato in Ambasciata la delegazione di Giffoni, il rinomato festival cinematografico internazionale ideato e gestito dai ragazzi.

Secondo quanto precisa una nota dell’Ambasciata, la delegazione è arrivata in Georgia per partecipare alla nona edizione del Festival Internazionale del Cinema Giovanile “Taoba”. Una manifestazione speciale, rivolta ai giovani dai 13 ai 18 anni, che vede protagonisti proprio i ragazzi: adolescenti provenienti da diversi Paesi che valutano e premiano i film in concorso e hanno l’opportunità di confrontarsi direttamente con registi, attori e professionisti dell’industria cinematografica. Sei intense giornate di cinema, con concorsi (e con ben quattro film italiani in competizione!), incontri, dibattiti e workshop, per condividere esperienze e scoprire nuove prospettive attraverso il linguaggio universale del cinema.

Nel corso dell’incontro, l’Ambasciatore D’Antuono si è congratulato con le quattro giffoner, accompagnate da Damiano La Salvia, responsabile della delegazione, sottolineando il valore del coinvolgimento dei giovani e l’importanza delle connessioni che nascono dall’incontro tra culture, idee e contesti differenti.

– Foto Ambasciata d’Italia a Tbilisi –

(ITALPRESS).