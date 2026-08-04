SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 4 agosto 2026, mostra un’area di carico dei container presso il porto terrestre internazionale di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Nella prima metà del 2026, il porto ha gestito complessivamente 814 viaggi di treni merci Cina-Europa e Cina-Asia centrale, con un aumento del 42,06% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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