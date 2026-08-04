QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un braccio robotico fabbrica condizionatori destinati all’esportazione in Europa in uno stabilimento Haier a Jiaozhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 4 agosto 2026. Mentre ondate di caldo senza precedenti colpiscono l’Europa quest’estate, cresce la domanda di condizionatori economici ed efficienti dal punto di vista energetico. Haier, produttore cinese di elettrodomestici noto a livello mondiale, ha registrato un aumento degli ordini provenienti dall’Europa. L’azienda ha adeguato i propri piani di produzione per il mercato europeo, intensificando la fabbricazione di condizionatori per soddisfare la domanda del mercato internazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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