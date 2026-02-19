Cina: porto di Qingdao potenzia attività per la Festa di primavera (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 18 febbraio 2026, mostra una nave portacontainer durante le operazioni di carico e scarico al terminal per container di Qianwan del porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Durante le vacanze per la Festa di primavera, il terminal ha registrato un’intensa attività. Il porto di Qingdao ha pianificato in anticipo le operazioni durante il festival, migliorando l’efficienza del trasporto merci e ottimizzando l’ambiente operativo del porto per il commercio estero, dando priorità alla sicurezza sul lavoro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)