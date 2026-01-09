Cina: porto di Ningbo-Zhoushan leader mondiale nel traffico merci (1)

NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 gennaio 2026, mostra una veduta dell’area Chuanshan del porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Nel 2025 il porto ha registrato un traffico merci superiore a 1,4 miliardi di tonnellate, classificandosi al primo posto a livello mondiale per il 17esimo anno consecutivo, secondo l’autorità portuale. In quanto hub chiave della Via della seta marittima del XXI secolo, il porto di Ningbo-Zhoushan ha continuato ad ampliare la propria portata globale. Alla fine del 2025, offriva oltre 300 rotte per la spedizione marittima di container, collegando più di 700 porti in oltre 200 Paesi e regioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).