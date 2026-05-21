Cina: portavoce MOC, al lavoro con Usa per ampliare cooperazione nel commercio agricolo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Stati Uniti dovrebbero creare condizioni favorevoli al commercio agricolo bilaterale e promuovere la ripresa e la costante espansione della cooperazione nel settore. Lo ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese del Commercio (MOC).

He Yadong, portavoce del ministero, ha formulato queste osservazioni nel corso di una regolare conferenza stampa, rispondendo a una domanda sugli acquisti cinesi di prodotti agricoli statunitensi.

Il commercio di prodotti agricoli è parte integrante della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, ha affermato il portavoce.

Dopo le recenti consultazioni economiche e commerciali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un consenso positivo per favorire la risoluzione delle questioni relative alle barriere non tariffarie e all’accesso al mercato per alcuni prodotti agricoli provenienti da entrambi i Paesi, ha spiegato He.

Le due parti hanno inoltre concordato in linea di principio di includere i prodotti interessati nel quadro della riduzione reciproca dei dazi e di fissare obiettivi orientativi per l’espansione del commercio agricolo bilaterale, ha aggiunto il portavoce.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).