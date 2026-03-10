Cina: portavoce Esteri, oltre 10.000 viaggiatori rientrati in sicurezza da Emirati Arabi Uniti, Oman, Arabia Saudita e altri Paesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Più di 10.000 viaggiatori cinesi sono rientrati con ordine e in sicurezza dagli Emirati Arabi Uniti, dall’Oman, dall’Arabia Saudita e da altri Paesi, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri a Pechino.

Durante un regolare briefing con la stampa, il portavoce Guo Jiakun ha affermato che negli ultimi giorni il ministero cinese degli Esteri, in coordinamento con l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese, ha disposto un significativo aumento della capacità per le compagnie aeree nazionali e l’invio urgente di voli in Medio Oriente per riportare in patria i passeggeri cinesi rimasti bloccati lì.

(ITALPRESS).