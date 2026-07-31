Cina: portavoce Esteri, notizia sulla fornitura di missili all’Iran è infondata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning ha dichiarato, durante un regolare briefing con la stampa, che la notizia diffusa dai media secondo cui la Cina avrebbe intenzione di fornire all’Iran 400 missili terra-aria (SAM) non è vera ed è del tutto priva di fondamento.

La Cina ha chiarito in più occasioni la propria posizione sulle questioni pertinenti, ha affermato Mao, sottolineando che il Paese si adopera sempre per la pace e per porre fine al conflitto.

(ITALPRESS).