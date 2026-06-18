Cina: portavoce Esteri, Memorandum d’intesa USA-Iran ha valenza positiva

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La firma del Memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran ha una valenza positiva per l’allentamento delle tensioni e il consolidamento dello slancio verso il cessate il fuoco, ha dichiarato oggi Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri, durante un regolare briefing con la stampa.

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