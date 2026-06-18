Cina: portavoce Esteri, Memorandum d’intesa USA-Iran ha valenza positiva

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La firma del Memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran ha una valenza positiva per l’allentamento delle tensioni e il consolidamento dello slancio verso il cessate il fuoco, ha dichiarato oggi Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri, durante un regolare briefing con la stampa.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]