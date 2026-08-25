Cina: ponte galleggiante impiegato nei soccorsi per inondazioni nel Guangxi (3)

NINGMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori assemblano un ponte galleggiante motorizzato nella cittadina di Beijiang, nella contea di Ningming, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 24 agosto 2026. Nella contea sono state dispiegate squadre di soccorso, dopo che le forti piogge provocate da un tifone hanno causato inondazioni. Ieri è stato impiegato un ponte galleggiante motorizzato per le operazioni di soccorso d’emergenza.

-Foto Xinhua-

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