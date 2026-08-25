Iran, Pakistan “Progressi significativi nei colloqui sul conflitto con gli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Maresciallo di Campo Syed Asim Munir ed io abbiamo avuto un incontro molto positivo e produttivo con il Presidente dell’Iran”. Lo scrive su X Il ministro dell’Interno pachistano, Mohsin Navqi, aggiungendo che “La nostra discussione si è incentrata sul conflitto tra Iran e Stati Uniti, sulle tensioni in Medio Oriente e sulle prospettive future, nonché sui passi necessari da entrambe le parti per il ripristino del Memorandum d’Intesa di Islamabad, aprendo così la strada a una risoluzione complessiva del conflitto”. Navqi spiega che “Sono stati compiuti progressi significativi” e che “l’incontro si è concluso con esito molto positivo”.

CAPO ESERCITO PAKISTAN IN IRAN PER EVITARE ULTERIORE ESCALATION

Il capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, ha tenuto colloqui in Iran incentrati su misure per impedire un ulteriore inasprimento del conflitto e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto oggi l’esercito di Islamabad ripreso dalla Tv al Arabiya. Secondo un comunicato militare, Munir ha discusso “la pace regionale e le vie per giungere a una soluzione delle controversie attraverso il negoziato”. Il ministro dell’Interno pakistano Mohsin Naqvi ha dichiarato che i colloqui con la leadership iraniana a Teheran hanno segnato “grandi progressi”. Le parti stanno esaminando la riattivazione di un memorandum d’intesa di Islamabad volto a favorire una composizione del contenzioso con gli Stati Uniti. Le discussioni si concentrano sulle tensioni in Medio Oriente e su un percorso verso la pace. L’incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è concluso “su un punto estremamente positivo

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