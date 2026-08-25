Cina: ponte galleggiante impiegato nei soccorsi per inondazioni nel Guangxi (2)

NINGMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 24 agosto 2026, mostra un ponte galleggiante motorizzato mentre attraversa l’area allagata della cittadina di Beijiang, nella contea di Ningming, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. Nella contea sono state dispiegate squadre di soccorso, dopo che le forti piogge provocate da un tifone hanno causato inondazioni. Ieri è stato impiegato un ponte galleggiante motorizzato per le operazioni di soccorso d’emergenza.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).