Cina: polo hi-tech Pechino-Tianjin accelera lo sviluppo coordinato (3)

(260131) -- TIANJIN, Jan. 31, 2026 (Xinhua) -- An engineer tests an industrial sensor at Tianjin SIASUN Intelligent Technology Co., Ltd. in the Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town, in Tianjin, north China, Jan. 30, 2026. As a key cooperation platform for Beijing and Tianjin to jointly implement the national strategy for the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei region, the Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town has registered a total of 2,060 entities of various types, realizing a combined annual production value of 1.873 billion yuan, or about 271 million U.S. dollars in 2025, a year-on-year growth of 15.62 percent. (Xinhua/Sun Fanyue)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un ingegnere testa un sensore industriale presso la Tianjin SIASUN Intelligent Technology Co., Ltd. nel Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town, a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 30 gennaio 2026. In quanto piattaforma chiave di cooperazione tra Pechino e Tianjin per l’attuazione congiunta della strategia nazionale di sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei, il Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town ha registrato complessivamente 2.060 entità di vario tipo, realizzando nel 2025 un valore di produzione annuo combinato di 1,873 miliardi di yuan, pari a circa 271 milioni di dollari, con una crescita su base annua del 15,62%.

