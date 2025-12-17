Cina: più grande perforatrice al mondo per ferrovie ad alta velocità supera 10.000 metri sotto fiume Yangtze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Linghang”, la macchina perforatrice a scudo per ferrovie ad alta velocità con il diametro più grande al mondo, sviluppata a livello nazionale in Cina, martedì ha superato la soglia dei 10.000 metri, lasciando solo 1.000 metri per raggiungere la riva sud del fiume Yangtze.

Impegnata nello scavo di un tunnel sommerso che collega il distretto di Chongming a Shanghai e la città di Taicang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, la macchina misura 148 metri di lunghezza, pesa circa 4.000 tonnellate ed è dotata della più grande testa fresante al mondo, con un diametro di 15,4 metri, ha riferito mercoledì il “Science and Technology Daily”.

La macchina è inoltre dotata di sistemi intelligenti di rilevamento, scavo e posa dei rivestimenti.

Il tunnel del fiume Yangtze Chongming-Taicang ha una lunghezza totale di 14,25 km, di cui 13,2 previsti per lo scavo. Una volta in funzione, consentirà ai treni ad alta velocità di transitare sotto il fiume Yangtze senza ridurre la velocità.

Quest’ultimo progresso nello scavo segna un’importante svolta graduale per il tunnel di attraversamento dello Yangtze di livello mondiale e getta solide basi per il completamento dell’intera linea.

(ITALPRESS).