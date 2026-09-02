Cina: più cooperazione internazionale sull’IA per la sicurezza chimica globale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per sviluppare ulteriori beni pubblici nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) utili al divieto delle armi chimiche, ampliare la cooperazione nei settori tecnologici legati all’IA e aiutare i Paesi in via di sviluppo a colmare i divari in termini di competenze digitali e di intelligence.

Il vice ministro dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Xie Yuansheng ha rilasciato queste dichiarazioni ieri a Hangzhou, capoluogo della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, in occasione dell’apertura di un workshop internazionale di quattro giorni dedicato al ruolo dell’IA nella gestione della sicurezza e delle protezioni in campo chimico.

Xie ha osservato che l’IA ha portato sia nuove opportunità sia nuove sfide per lo sviluppo di alta qualità dell’industria chimica e per l’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC).

Ha affermato che il governo cinese attribuisce grande importanza all’attuazione della CWC, sta portando avanti in modo approfondito l’iniziativa “IA Plus” e si sta impegnando per promuovere un nuovo ecosistema di IA per l’attuazione della Convenzione, supportato dalla tecnologia, coordinato da tutte le parti interessate, trasparente e affidabile.

“La Cina collaborerà con il resto della comunità internazionale per rafforzare congiuntamente le capacità di prevenzione e controllo dei rischi relativi alla gestione della sicurezza e delle protezioni in ambito chimico, e per portare maggiori contributi al mantenimento di una pace mondiale duratura e alla promozione dello sviluppo sostenibile”, ha aggiunto Xie.

Il workshop, dedicato al tema “Un’IA affidabile per un uso responsabile”, prevede interventi programmatici, tavole rotonde, esercitazioni teoriche e visite sul campo.

L’evento ha richiamato quasi 50 partecipanti provenienti da 31 Paesi, mentre 15 esperti di altrettante organizzazioni internazionali e nazionali terranno lezioni in presenza od online.

La CWC è entrata in vigore nel 1997 per vietare lo sviluppo, la produzione, l’impiego, lo stoccaggio e il trasferimento di armi chimiche.

(ITALPRESS).