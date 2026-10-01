PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri fanno la fila per i controlli di accesso alla stazione ferroviaria di Nanchino Sud a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 30 settembre 2026. La rete ferroviaria cinese ieri ha registrato un picco nel flusso di passeggeri, un giorno prima dell’inizio delle vacanze di sette giorni per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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