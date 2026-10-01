ROMA (ITALPRESS) – Bosch amplia la sua già vasta gamma per il mercato dei ricambi. A partire da ottobre 2026, l’azienda aggiunge alla sua offerta anche componenti per il telaio, come bracci oscillanti, barre stabilizzatrici e tiranti dello sterzo. L’offerta verrà ulteriormente ampliata nel corso del 2026. In questa nuova area di prodotto, i clienti beneficeranno della pluriennale esperienza dell’azienda nel primo equipaggiamento in settori chiave come lo sterzo, la dinamica del veicolo e i freni, che viene ora trasferita alla gamma dei componenti del telaio.

Durante le revisioni periodiche dei veicoli, i difetti ai componenti del telaio sono uno dei motivi più comuni per cui i veicoli più vecchi non superano i test di idoneità stradale. Nei veicoli elettrici, il maggior peso del veicolo e le forze di accelerazione più elevate portano a una maggiore usura. Di conseguenza, l’importanza delle riparazioni del telaio continuerà a crescere. Con questo ampliamento dell’offerta, Bosch risponde specificamente a questa esigenza, offrendo alle officine una selezione di prodotti di alta qualità.

La nuova gamma soddisfa standard di qualità e sicurezza particolarmente severi. I componenti per il telaio Bosch sono sottoposti a test di approvazione più rigidi ed estesi rispetto ai requisiti standard. Per consentire alle officine un’installazione rapida ed efficiente, tutti i componenti per il telaio Bosch vengono forniti con gli accessori necessari, quali dadi, bulloni e rondelle. L’accoppiamento sicuro a livello di primo equipaggiamento garantisce inoltre la massima efficienza nelle attività quotidiane dell’officina.

La nuova gamma componenti per il telaio Bosch copre tutte le tendenze rilevanti del primo equipaggiamento nel mercato dell’aftermarket. Tra questi, i componenti leggeri sviluppati specificamente per l’uso nei veicoli elettrici, nonchè le boccole idrauliche che consentono un elevato livello di comfort di guida, in particolare nelle applicazioni più impegnative. Bosch offre anche giunti sferici e boccole separatamente, in modo che non sia sempre necessario sostituire l’intero braccio oscillante.

Le officine e i grossisti possono contare sulla comprovata qualità del servizio e sui brevi tempi di consegna garantiti dalla consolidata rete logistica di Bosch.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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