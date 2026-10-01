ROMA (ITALPRESS) – “È troppo presto per dire” se l’Iran sia coinvolto nel tentato attacco sul volo Flydubai Dubai-Tel Aviv. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, alla tv statunitense Fox News. Il pilota del volo Flydubai, l’indiano Sedat Machchhar – che ha respinto il copilota omanita autore dell’aggressione con coltello – “è riuscito a evitare un disastro della portata dell’11 settembre”, ha detto il premier. Secondo Netanyahu, “è quanto emerge al momento riguardo al movente specifico”.

Il premier israeliano ha aggiunto di aver parlato con il presidente statunitense Donald Trump di “questo straordinario atto di eroismo che ha scongiurato un disastro capace di colpire anche l’aviazione globale”, affermando che “questa volta hanno vinto i buoni”. “Il pilota aggressore è attualmente sotto inchiesta in Arabia Saudita. Credo che verrà trasferito negli Emirati, da dove proveniva o, quantomeno, da dove era decollato”, ha affermato. “Seguiremo l’indagine e forse vi parteciperemo anche”, ha concluso.

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