Cina: pescherecci salpano verso il Mar Giallo dopo lo stop alla pesca (1)

LIANYUNGANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 12 agosto 2026, mostra pescherecci in partenza verso il Mar Giallo dopo la revoca del divieto di pesca nella città di Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Le imbarcazioni da pesca munite di licenze speciali sono salpate verso il Mar Giallo dopo che il 12 agosto è stata parzialmente revocata la moratoria estiva sulla pesca, rinviata di una settimana a causa degli effetti del tifone Dolphin.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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