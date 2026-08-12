Il ministero dell’Interno della Germania “Le espulsioni verso l’Italia riprenderanno”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Siamo un po’ sorpresi dal clamore”. Così una portavoce del ministero dell’Interno tedesco rispondendo a una domanda sulle polemiche emerse negli ultimi giorni sulle espulsioni della Germania dei “dublinanti” verso l’Italia.

“Germania e Italia vantano una lunga storia di proficua cooperazione in materia di politica migratoria e, soprattutto, sull’attuazione del sistema europeo comune di asilo. Esistono anche accordi bilaterali tra i due Paesi – prosegue -. Per noi è sempre stato chiaro che un sistema di Dublino funzionante è un prerequisito per il successo del sistema europeo comune di asilo. Abbiamo lavorato duramente in seno all’Ue per garantire che il sistema di Dublino torni a funzionare correttamente. Ciò include procedure di trasferimento vincolanti e pratiche per tutti gli Stati membri e un quadro giuridico più dettagliato per i trasferimenti volontari come forma di trasferimento efficiente e non burocratica”. “I trasferimenti di dublinanti verso l’Italia riprenderanno”, sottolinea la portavoce.

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