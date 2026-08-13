“Valore50+”: ecco il nuovo programma da 19 milioni per gli over 50

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si chiama “Valore50+” il nuovo programma da 19 milioni di euro inserito nell’articolo 11 della variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale su proposta dell’assessora del Lavoro Desirè Manca.

Il nome scelto non è casuale: “Valore50+” vuole affermare con chiarezza che superare i 50 anni non significa perdere valore nel mercato del lavoro. Al contrario, significa poter contare su un patrimonio di esperienza, competenze e professionalità che la Regione vuole rimettere in circolo.

“La vera emergenza della nostra Isola sono le persone che hanno perso il lavoro e che rischiano di non riuscire più a rientrare nel mercato”, dichiara l’assessora Desirè Manca. “Con Valore50+ vogliamo dire con chiarezza che chi ha più di 50 anni non è una persona da lasciare ai margini, ma una risorsa preziosa per la nostra economia. Parliamo di lavoratori che hanno alle spalle anni di esperienza, competenze, professionalità e conoscenza dei processi produttivi. Questo patrimonio non può essere disperso”.

Il programma prevede un intervento su un duplice fronte. Da una parte, la Regione intende creare e rafforzare un vero e proprio bacino di lavoratori con esperienza, accompagnandoli attraverso percorsi di formazione e riqualificazione che consentano di aggiornare le competenze digitali, tecniche e gestionali e di renderle nuovamente spendibili in un mercato del lavoro in continua trasformazione.

Dall’altra parte, Valore50+ guarda direttamente alle imprese attraverso incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono lavoratori over 50 o che trasformano rapporti di lavoro. “Dobbiamo mettere queste persone nelle condizioni di ripartire”, prosegue l’assessora. “Formare, riqualificare, aggiornare le competenze significa dare a chi ha perso il lavoro uno strumento concreto per tornare a essere protagonista della propria vita professionale. Non vogliamo limitarci a sostenere chi è in difficoltà: vogliamo costruire le condizioni perché queste persone possano tornare a essere competitive e trovare una nuova occupazione”.

“Ogni lavoratore che ha superato i 50 anni porta con sé un patrimonio che non si improvvisa: esperienza, responsabilità, competenze, capacità di affrontare i problemi e di trasmettere conoscenze. Sono persone che hanno dato tanto alla nostra Isola e che possono ancora dare tanto. Per questo – conclude – non intendiamo lasciare nessuno indietro”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).