PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capitale cinese Pechino ha registrato 18,83 milioni di visite turistiche durante i cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, in aumento del 5,1% su base annua, ha dichiarato ieri l’Ufficio municipale della cultura e del turismo di Pechino.

Le entrate turistiche complessive hanno raggiunto i 22,36 miliardi di yuan (circa 3,26 miliardi di dollari), con un incremento del 6,6% su base annua, secondo l’ufficio.

La città ha inoltre registrato 128.000 visite turistiche in entrata, un dato in crescita del 22,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre la spesa del turismo in entrata ha raggiunto 1,38 miliardi di yuan, in aumento del 22,6% su base annua.

Durante le festività, Pechino ha proposto oltre 2.000 attività culturali e turistiche, tra spettacoli artistici, visite ad aree panoramiche, viaggi di ricerca a tema scientifico e fiere di tendenza.

La città ha ospitato inoltre 1.684 sessioni di 332 spettacoli commerciali dal vivo, con incassi complessivi al box office pari a circa 260 milioni di yuan, secondo i dati ufficiali.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).