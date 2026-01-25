PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino è in testa tra le città cinesi per numero di modelli di intelligenza artificiale registrati. Lo ha dichiarato domenica il sindaco Yin Yong presentando il rapporto di lavoro del governo alla sessione annuale dell’Assemblea Popolare Municipale di Pechino.

“Il numero di grandi modelli di IA registrati e lanciati a Pechino si colloca stabilmente al primo posto a livello nazionale”, ha affermato Yin, sottolineando i progressi significativi della città nello sviluppo del proprio ecosistema IA, inclusa la creazione di basi pilota per le applicazioni dell’IA in settori come sanità, manifattura e ricerca scientifica.

Il rapporto evidenzia che il valore aggiunto dell’economia digitale di Pechino è cresciuto dell’8,7% su base annua nel 2025.

Secondo il Beijing Artificial Intelligence Industry White Paper (2025), pubblicato dalla commissione scientifica municipale il 29 novembre 2025, Pechino ospita oltre 2.500 aziende di IA e ha registrato 183 grandi modelli di IA, il numero più alto tra le città cinesi.

Il libro bianco fornisce stime preliminari secondo cui la dimensione complessiva dell’industria dell’IA di Pechino ha superato i 450 miliardi di yuan (circa 64,6 miliardi di dollari) nell’intero 2025, dopo una crescita del 25,3% su base annua del settore core dell’IA nella prima metà dell’anno, che ha raggiunto i 215,2 miliardi di yuan.

I modelli commerciali sviluppati dalle principali aziende con sede a Pechino – come Ernie di Baidu, Doubao di ByteDance, GLM di Zhipu AI e Kimi di Moonshot AI – hanno mostrato prestazioni di alto livello, in linea con i principali standard internazionali.

