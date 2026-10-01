PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune colombe vengono liberate dopo una cerimonia dell’alzabandiera, tenuta per celebrare il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese (RPC) in piazza Tian’anmen a Pechino, capitale della Cina, il primo ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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