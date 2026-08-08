Cina: Pechino allenta i limiti all’acquisto di case e aumenta i prestiti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ha introdotto venerdì un pacchetto di misure, tra cui l’allentamento delle restrizioni sull’acquisto di abitazioni per le famiglie non residenti e l’aumento dei limiti sui prestiti del fondo di previdenza abitativa, nel tentativo di stabilizzare il mercato immobiliare e soddisfare meglio le esigenze abitative dei residenti.

Le misure, che entreranno in vigore sabato, sono state annunciate congiuntamente in una circolare pubblicata dalla Commissione municipale di Pechino per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano-rurale, dalla Commissione municipale di Pechino per la pianificazione e le risorse naturali e dal Centro di gestione del fondo per l’edilizia abitativa di Pechino.

In base alle nuove politiche, per le famiglie non residenti che intendono acquistare un’abitazione all’interno del quinto anello, il periodo richiesto di versamento dei contributi previdenziali o dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a Pechino viene ridotto da due anni a un anno, allineandosi così al requisito attualmente in vigore al di fuori del quinto anello.

La città ha inoltre innalzato il limite dei prestiti del fondo di previdenza abitativa per le coppie in cui entrambi i coniugi versano contributi al fondo.

Secondo la circolare, l’importo massimo del prestito raddoppierà a 2,4 milioni di yuan (circa 350.000 dollari) per l’acquisto della prima casa e a 2 milioni di yuan per quello della seconda casa.

Gli acquirenti idonei potranno beneficiare di un ulteriore aumento fino a un milione di yuan. Questi limiti più elevati, pari rispettivamente a 3,4 milioni e 3 milioni di yuan, si applicano alle famiglie registrate a fini abitativi nei sei distretti urbani centrali di Pechino che acquistano case nelle aree suburbane, alle famiglie con due o più figli e a quelle che acquistano abitazioni con certificazione ecologica.

Le nuove misure consentono inoltre alle famiglie locali che versano contributi al fondo di previdenza abitativa di richiedere un altro prestito del fondo per l’acquisto di un nuovo immobile, a condizione che non possiedano un’abitazione oppure ne possiedano soltanto una e abbiano rimborsato integralmente i precedenti prestiti del fondo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).