Cina: patrimonio immateriale ed e-commerce creano lavoro nel Ningxia (3)

GUYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’addetta presenta un’opera di ricamo Duoxiu presso una base per visite di studio nel distretto di Yuanzhou, nella città di Guyuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il 21 settembre 2026. Il distretto ha sviluppato un modello integrato che combina patrimonio culturale immateriale, design originale ed e-commerce, incoraggiando le imprese locali a sviluppare motivi originali di ricamo Duoxiu e ad ampliare i mercati dell’artigianato. Il distretto ha istituito 12 laboratori artigianali di comunità, creando posti di lavoro per oltre 3.600 persone e trasformando le competenze tradizionali in opportunità economiche.

-Foto Xinhua-

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