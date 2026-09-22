Cina: tecnologie autonome alla Conferenza mondiale sulla manifattura (3)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 21 settembre 2026, mostra alcune persone mentre osservano un carrello elevatore intelligente senza conducente durante la Conferenza mondiale sulla manifattura 2026 a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. All’evento sono esposte diverse tecnologie senza operatore. Nell’ambito dell’evento, al parco Luogang si tengono la Conferenza sugli ecosistemi multidominio senza equipaggio e l’Esposizione dei risultati ottenuti nel campo delle apparecchiature, che presentano i più recenti prodotti, tecnologie e soluzioni per scenari applicativi nel campo dei sistemi multidominio senza equipaggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).