Cina: parata del Pesce Ao a Huangshan per la Festa delle lanterne (2)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 27 febbraio 2026 mostra persone che assistono a una parata di lanterne a forma di Pesce Ao nell’antica cittadina di Tangmo, nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. La parata di lanterne si è svolta qui venerdì in occasione dell’imminente Festa delle lanterne, con protagonista il Pesce Ao, creatura mitica cinese con testa di drago e corpo di pesce.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
