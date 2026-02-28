Cina: parata del Pesce Ao a Huangshan per la Festa delle lanterne (1)

(260228) -- HUANGSHAN, Feb. 28, 2026 (Xinhua) -- An aerial drone photo taken on Feb. 27, 2026 shows people watching an Ao Fish lantern parade at the Tangmo ancient town in Huangshan City, east China's Anhui Province. The lantern parade was held here in celebration of the upcoming Lantern Festival on Friday, featuring the Ao Fish, a mythical Chinese creature with a dragon's head and a fish's body. (Photo by Shi Yalei/Xinhua)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 27 febbraio 2026 mostra persone che assistono a una parata di lanterne a forma di Pesce Ao nell’antica cittadina di Tangmo, nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. La parata di lanterne si è svolta qui venerdì in occasione dell’imminente Festa delle lanterne, con protagonista il Pesce Ao, creatura mitica cinese con testa di drago e corpo di pesce.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

