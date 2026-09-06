RUIJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 6 settembre 2026 mostra il primo treno ad alta velocità diretto a Yan’an da Ruijin in attesa di partire dalla stazione di Ruijin, a Ruijin, nella provincia orientale cinese dello Jiangxi. Con la partenza, questa mattina, dalla stazione di Ruijin del treno ad alta velocità G3998 diretto a Yan’an, i due luoghi simbolo della rivoluzione cinese sono stati collegati direttamente per la prima volta da un servizio ferroviario ad alta velocità. Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Armata Rossa Centrale. Ruijin e Yan’an sono rispettivamente il punto di partenza della Lunga Marcia e il cuore rivoluzionario del Partito Comunista Cinese dopo la Lunga Marcia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).