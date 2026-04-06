Cina: oltre 845 mln di viaggi durante vacanze per Festa di Qingming

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Si stima che in Cina siano stati effettuati circa 845,38 milioni di viaggi di passeggeri durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming, con un aumento del 6% su base annua, hanno riferito oggi le autorità dei trasporti.

La media giornaliera dei viaggi ha raggiunto quota 281,79 milioni, secondo il ministero dei Trasporti.

I viaggi su strada hanno rappresentato 778,45 milioni del totale, in aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre quelli ferroviari hanno toccato i 57,68 milioni, in crescita dell’8,2% su base annua. Il trasporto via acqua ha movimentato circa 3,7 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,8%, mentre l’aviazione civile ha registrato circa 5,5 milioni di viaggi, in calo dell’1,3%.

Il forte aumento di viaggi durante le vacanze è stato alimentato dalla concomitanza della Festa di Qingming e delle vacanze primaverili degli studenti delle scuole primarie e secondarie in molte regioni, che ha dato impulso ai viaggi in famiglia e al turismo genitori-figli.

Sabato, primo giorno di vacanza, il volume del traffico sulle autostrade a livello nazionale ha superato i 62,67 milioni di veicoli. Questa forte domanda di viaggi in auto private ha alimentato una crescita a doppia cifra della spesa per siti turistici, hotel e noleggio auto.

Anche i rientri a casa per il rito della pulizia delle tombe e i tour rurali più approfonditi hanno sostenuto l’attività nelle aree rurali, contribuendo a estendere i consumi dalle grandi città a cittadine e villaggi.

Per garantire viaggi sicuri e scorrevoli, durante il periodo festivo il ministero ha continuato a esentare dal pedaggio autostradale le autovetture per passeggeri fino a sette posti. Ha inoltre adottato misure mirate per alleviare la congestione nei tratti più trafficati e migliorare i servizi di ricarica per i veicoli a nuova energia nelle aree di servizio autostradali.

I dipartimenti dei trasporti in tutto il Paese hanno inoltre aumentato la capacità di trasporto ed esteso gli orari di servizio nelle aree attorno ai principali punti di interesse, come siti turistici e cimiteri.

(ITALPRESS).