SHENNONGJIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 19 gennaio 2026, mostra dei rinopitechi dorati al Dalongtan Golden Monkey Research Center nel Parco nazionale di Shennongjia, sotto il distretto forestale di Shennongjia, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Il distretto ospita attualmente 11 popolazioni di questa specie, per un totale di 1.618 esemplari, con un’area di habitat di 401 chilometri quadrati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
