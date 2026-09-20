Cina: nuove attrezzature nella cucina della stazione spaziale per lunghi soggiorni

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La cucina della stazione spaziale cinese in orbita è stata migliorata con elettrodomestici avanzati e una maggiore scelta di cibi per garantire ai suoi occupanti un’alimentazione adeguata durante le lunghe permanenze in orbita.

Il Centro degli astronauti della Cina, in collaborazione con diverse aziende private, ha potenziato la “cucina spaziale” con una serie di elettrodomestici intelligenti per l’acqua potabile, il riscaldamento dei cibi e la cottura al forno, consentendo agli astronauti in orbita di consumare pasti caldi entro 20 minuti, anziché attendere più a lungo o mangiare cibi freddi.

Durante una conferenza sull’ingegneria medica aerospaziale tenutasi ieri nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, Liu Weibo, esperto del centro, ha citato esempi come un erogatore d’acqua per uso spaziale che garantisce la potabilità dell’acqua recuperata e un dispositivo spaziale di riscaldamento a microonde che consente di riscaldare rapidamente i cibi a bassa potenza, senza fuoriuscite di microonde.

Liu ha inoltre osservato che il forno ad aria calda, il primo al mondo progettato per l’uso nello spazio, consente una rimozione efficiente e a basso consumo energetico dei fumi di cottura e ha permesso agli astronauti in orbita di gustare ali di pollo al forno, bistecche e torte.

Anche il menu della stazione spaziale cinese si è ampliato. Il cibo per gli astronauti comprende ora quasi 200 varietà, mentre il ciclo del menu di volo è stato esteso a 10 giorni. Verdure fresche, frutta a guscio, torte e carni possono essere cotte al forno e lavorate in orbita, e lo yogurt può essere fatto fermentare nello spazio.

“Continuiamo a migliorare il livello del supporto vitale per gli astronauti in orbita”, ha dichiarato Liu. “La varietà, la qualità, il sapore, l’aspetto e il valore nutrizionale del cibo spaziale stanno migliorando”.

La stazione spaziale cinese Tiangong, che significa Palazzo celeste, è ormai entrata in un’era di permanenza umana a lungo termine. Un membro dell’equipaggio della Shenzhou-23 effettuerà un soggiorno di un anno in orbita, mentre la missione cinese di allunaggio con equipaggio del 2030 procede costantemente.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)