Cina: numerosi gli eventi organizzati a Qingdao per la Festa di primavera (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano Zhongshan Road a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 febbraio 2026. Durante le vacanze per la Festa di primavera, le persone di Qingdao hanno partecipato a vari eventi per godersi l’atmosfera festosa.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
