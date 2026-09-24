Cina: Ningxia, “villaggio del teatro” attira oltre 130.000 visitatori (3)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano un progetto culturale dedicato a un “villaggio del teatro” nella cittadina di Minning, contea di Yongning della città di Yinchuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il 22 settembre 2026.

Situato a Minning, il progetto si ispira ai 30 anni di storia di cooperazione tra Fujian e Ningxia e racconta le vicende delle persone trasferite da Xihaigu, che hanno superato le difficoltà legate alla sopravvivenza e hanno cercato una vita migliore attraverso lo sviluppo. Il progetto ha messo in scena più di 100 spettacoli, tra cui 36 produzioni originali. Dall’apertura, il primo luglio, ha attirato oltre 130.000 visitatori, generando ricavi complessivi per più di 13 milioni di yuan, circa 1,93 milioni di dollari. Ha inoltre contribuito a creare posti di lavoro e ad aumentare i redditi di circa 2.500 residenti locali, favorendo al contempo la crescita delle attività e dei servizi nelle aree circostanti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)