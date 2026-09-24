Marocco, il Partito dell’Autenticità e della Modernità vince le elezioni legislative con 97 seggi

ROMA (ITALPRESS) – Il Partito dell’Autenticità e della Modernità (PAM) ha conquistato il primo posto alle elezioni legislative tenutesi ieri, mercoledì 23 settembre, ottenendo 97 seggi su 395 alla Camera dei rappresentanti. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Abdelouafi Laftit in una conferenza stampa nelle prime ore di questa mattina. Secondo i risultati provvisori resi noti dal ministro, il Raduno Nazionale degli Indipendenti (RNI) si colloca al secondo posto con 66 seggi, seguito dal Partito dell’Istiqlal con 65. Il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (PJD) ha quadruplicato i propri seggi rispetto alla precedente legislatura, arrivando a 54. L’Unione Socialista delle Forze Popolari ha ottenuto 26 seggi, il Movimento Popolare 29, il Partito del Progresso e del Socialismo 19, l’Unione Costituzionale 17, il Movimento Democratico Sociale 8 e l’Alleanza della Sinistra altrettanti 8. Il Fronte delle Forze Democratiche e il Partito dell’Equità hanno conquistato due seggi ciascuno, mentre i Democratici Nuovi e l’Unità e Democrazia ne hanno ottenuto uno a testa. La partecipazione al voto si è attestata al 38,02%.

Sono stati mobilitati oltre 3.000 osservatori per monitorare lo svolgimento delle operazioni. Il ministro dell’Interno ha dichiarato che “il voto su tutto il territorio nazionale si è svolto in condizioni normali, a eccezione di episodi isolati che non hanno influenzato il processo”. Alle elezioni del 8 settembre 2021 il Raduno Nazionale degli Indipendenti era risultato il primo partito, seguito dal PAM, dall’Istiqlal, dall’Unione Socialista delle Forze Popolari, dal Movimento Popolare, dal Partito del Progresso e del Socialismo, dall’Unione Costituzionale e dal PJD.

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