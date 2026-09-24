Gaza, l’Egitto chiede di accelerare sulla ricostruzione

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha presieduto a New York una tavola rotonda di alto livello sul recupero nella Striscia di Gaza. L’incontro, co-presieduto da Egitto, Germania, Francia e Commissione europea, ha affrontato la situazione umanitaria a Gaza, la necessità di garantire l’accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti e di accelerare gli sforzi per il recupero veloce e la ricostruzione.

Abdelatty ha sottolineato l’importanza di attuare integralmente il piano globale del presidente statunitense e la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ribadendo la necessità che tutte le parti rispettino i propri impegni. Il ministro ha inoltre evidenziato l’urgenza di passare dalla risposta umanitaria d’emergenza al recupero precoce e alla ricostruzione, sostenendo le istituzioni palestinesi e preservando l’unità territoriale di Gaza e della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Ha infine ribadito l’impegno dell’Egitto a sostenere il cessate il fuoco, garantire un accesso umanitario sostenibile, respingere lo sfollamento e sostenere la ricostruzione di Gaza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).