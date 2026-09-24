Tunisia, il presidente Saied richiama le banche a contrastare il caro prezzi

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha sottolineato la necessità che le banche, comprese quelle pubbliche, contribuiscano maggiormente al sostegno dell’economia nazionale e facilitino l’accesso al credito a condizioni agevolate, richiamando inoltre la necessità di contrastare il caro prezzi e razionalizzare le importazioni.

Saied ne ha discusso al Palazzo di Cartagine durante un incontro con la presidente del governo, Sarra Zaâfrani Zenzri, e il governatore della Banca centrale tunisina, Fethi Zouhair Nouri.

Il presidente ha sottolineato il ruolo della Banca centrale nel sostenere l’economia e nel contribuire all’individuazione di soluzioni per il raggiungimento degli equilibri finanziari. Ha inoltre evidenziato il ruolo delle banche pubbliche nel sostenere gli sforzi dello Stato e ha chiesto alle banche di facilitare l’accesso ai finanziamenti e di rispettare le circolari della Banca centrale.

Saied ha posto particolare attenzione al forte aumento dei prezzi, sottolineando la necessità di razionalizzare le importazioni e di intensificare la lotta contro la corruzione, che secondo il presidente comprende anche frodi e ostacoli al funzionamento dei servizi pubblici.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).